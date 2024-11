El dato sobre la salud de Jorge Lanata que su hija tildó de "milagro"

Mientras Jorge Lanata transita su quinto mes de internación, su hija Bárbara compartió un dato sobre la salud del conductor, que ella calificó de "milagro". Más allá de las buenas expectativas, hay una larga tarea de rehabilitación neurológica que el periodista podría comenzar en los próximos días.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Bárbara, la hija de Jorge Lanata detalló sobre la salud de la figura de Radio Mitre: "Le van a poner un botón gástrico para poder trasladarlo, es algo que pidió el centro porque es necesario para su tratamiento".

Luego Bárbara Lanata enfatizó: "Es un milagro realmente después de todo lo que pasó. Calculo que martes o miércoles se lo estará llevando al otro centro". Además, la entrevistada puntualizó sobre la lucidez de su padre: "Está despierto. Esta semana estuve enferma y no pude ir por un posible contagio. Hice videollamada, me preguntó si había tenido fiebre... habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no, pero avanza bien".

Los datos sobre la evolución de Jorge Lanata

En tanto que sobre la interna de las hijas y las ex de Jorge Lanata con Elba Marcovecchio, Barbara aclaró: "Mi papá no sabe nada de eso porque hablamos de pavadas. No quiero andar contando detalles pero no retiene demasiado".

Por último, sobre el presente de la salud de Lanata, su hija reflexionó: "Fueron 5 meses de montaña rusa con picos muy abajo y también otros muy arriba. Estuvimos esperanzados, después retrocedimos pero mejor".