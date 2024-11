Fátima Florez destrozó a Yuyito González con una filosa advertencia

A siete meses de su separación de Javier Milei, Fátima Florez habló del romance de Yuyito González y el presidente, y no dudó en apuntar contra la conductora con una filosa advertencia.

Desde Miami, y en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), la imitadora se sinceró sobre cómo procesó su ruptura con el mandatario. "Cuando uno está en pareja y eso se termina es un momento de transición, no somos robots. Somos seres humanos, sentimos cosas", comenzó la artista.

En tanto que sobre la chance de coincidir con Yuyito González en los Premios Martín Fierro Latino, Fátima Florez aclaró: "No es mi enemiga. La vida es corta y hay que pasarla bien. Hay que tener buenos sentimientos, no te sirve de nada estar contaminándote con cosas, no tengo enemigos".

Mientras que sobre la relación entre la figura de Ciudad Magazine y Javier Milei, Fátima Florez remarcó: "Le deseo el bien a todas las parejas del mundo. Está buenísimo el amor, que la gente se ame y se quiera por muchísimos años".

Fátima Florez apuntó contra Yuyito González

Sin embargo, consultada sobre el momento en que Yuyito González se mostró muy efusiva con Javier Milei en su programa, cuando todavía el presidente estaba de novio con la imitadora, Fátima Florez disparó: "Imaginate que yo nunca miraría a un tipo que está de novio con una mujer. Soy muy respetuosa con ese tema porque me parece que no hay que hacerle al otro lo que no querés que el karma te vuelva algún día".

Finalmente, la entrevistada le advirtió a Yuyito González: "Del karma no se escapa nadie. Hay tantos tipos dando vueltas, que justo ir a mirar al que está en pareja... no es de buena gente. Tendrá que aprender eso en la vida".