Por amor a Javier Milei, Yuyito González renunció a los Premios Martín Fierro de Miami

El próximo viernes 22 de noviembre, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) entregará los Premios Martín Fierro Latino Miami. El evento se realizará en el hotel JW Marriott y ya hubo una baja: Yuyito González.

La actriz está nominada en la categoría "Presentadora en televisión", pero el pasado martes 12 de noviembre confirmó que no asistirá a la premiación. Fue en Empezar el día, programa que conduce por Ciudad Magazine, donde reveló el motivo por el cual no irá a la importante entrega de premios.

El presidente estuvo en el programa de la actriz hace pocos días.

"Estábamos hablando con Facu Ventura estos días respecto del Martín Fierro Latino, la ida a Miami. Yo estoy nominada a mejor conducción y estábamos viendo con gente de la organización si podía ir o no ir", comenzó diciendo la conductora.

Luego, Yuyito González comentó que no podrá estar presente en los Premios Martín Fierro Latino Miami porque la fecha del evento "coincide con actividades con su novio". Recordemos que la modelo se encuentra en pareja con el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei.

Esto fue lo que dijo Yuyito González en Empezar el día sobre su renuncia a los Premios Martín Fierro Latino Miami

"Son actividades oficiales, podríamos decirlo de esa manera. No quiero explayarme mucho porque las cosas son paso a paso", contó la actriz; y agregó que estas actividades "coinciden con visitas internacionales".

"En la evaluación sobre si me iba a Miami o me quedaba, decidí que me quedo en Buenos Aires", expresó González; mientras Facundo le prometía que "será la primera nominación de muchas".