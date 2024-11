Cinthia Fernández reveló la fecha del casamiento con Roberto Castillo

Cinthia Fernández y Roberto Castillo viven una hermosa historia de amor. La pareja se encuentra en su mejor momento y ahora van a dar ese próximo paso para afianzar más la pareja, hace un mes atrás, ambos estuvieron en LAM y hablaron de la famosa propuesta matrimonial.

"Tuvimos el viaje con la familia, con las chicas, yo sentí que quería hacerlo y lo hice. Escuché que mucha gente hablaba de los tiempos, cada uno hace las cosas cuando las siente. Hasta ella se sorprendió", expresó Roberto ante la pregunta de Ángel de Brito sobre el armado de la propuesta.

Además sostuvo que "Lo habíamos hablado pero muy por arriba, en las primeras salidas. Ella sostenía que no, escuchaba lo que ella decía mediáticamente. Yo asumí el riesgo de preguntárselo. Desde siempre la vi como una mujer para construir, después el casamiento o no, para cada uno tendrá un significado", sostuvo el abogado.

Lo cierto es que Cinthia volvió a tocar el tema en el programa de Mariana Fabbiani y allí expresó que "Estoy muy contenta, es algo que no me esperaba. Yo seguía en mi rutina y cuando te sorprende la vida, es muy lindo. Me voy a casar el año que viene, en diciembre".

Cinthia Fernández reveló la fecha de su casamiento con Roberto Castillo

"Yo digo diciembre porque hace calor y todo el mundo me putea porque dicen ‘vamos a estar todos pegoteados’. Dije que no me casaba ni muerta y no resisto archivo". También aprovechó el momento para expresarle hermosas palabaras a su futuro marido y enterneció a todos.

"Él es una persona... lo más especial que alguien puede encontrar. Es un compañero increíble, es un caballero, es muy cariñoso y es admirable profesionalmente". Respecto al tatuaje, Cinthia subrayó que "Los dos tenemos, se lo tatuó en el mismo lugar. Él se tatuó nombre y apellido ‘Cinthia Fernández’. Yo no, yo puse nombre, pero porque se me juntaba con otro de la espalda y cuando nos dimos cuenta ya estaba hecho"