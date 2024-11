Yanina Latorre estalló y denunció el mal momento que pasó en canal América: "Vayan a..."

A través de sus historias de Instagram, Yanina Latorre estalló al revelar el mal momento que pasó en canal América, al percatarse que le robaron algunos objetos de maquillaje de su camarín. La panelista prometió ir a fondo hasta descubrir a la responsable del hurto.

"Me afanaron maquillajes de mi camarín. Muy de tilinga", disparó indignada Latorre apuntando contra alguna de sus colegas de canal América. Poco más tarde, Ángel de Brito tomó cartas en el asunto y abordó el tema en su programa en Bondi Live.

Yanina Latorre denunció un robo en canal América. Foto: Instagram @yanilatorre.

El conductor pasó al aire un audioi en el que Yanina Latorre detalló sobre el robo: "Estoy que trino, me llevan los demonios. Tengo camarín en el canal y a la mañana lo usa algún panelista de Pamela David y a la tarde de Mariana Fabbiani. Yo tengo una cajonera, que tenía llave, y un día se rompió. Pedí cambio de llave y me dijeron que no. Entonces dejo todo ahí y hay cosas que llevo y traigo, y otras que no. Tengo repuestos de maquillaje, desodorantes, cremas, pashminas por si hace frío y dos o tres necessaires con labiales y cosas de repuesto".

Yanina Latorre, indignada por un robo en canal América

Luego, adentrándose más en la trama del robo en canal América, Latorre puntualizó: "Da la casualidad que alguien, con mucho tino y tiempo, para mí no es un empleado del canal, abrió necessaire por necessaire, y se llevó las cosas más caras de marca, me dejaron las cajas vacías. Revisó cajón por cajón y se llevó las cosas de la marca que yo uso".

Por último, Yanina Latorre advirtió: "Estoy indignada, no voy a parar hasta la ruta del maquillaje. Quiero cámaras, todo. ¡Yeguas de mie*! Vayan a laburar y páguense los maquillajes".