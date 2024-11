Las confesiones íntimas de Viviana Canosa y Yanina Latorre: "Yo te chupo la..."

Este martes, Viviana Canosa estuvo de invitada a No tiene solución, el programa que conduce Yanina Latorre en el canal de streaming Bondi Live. La charla entre las periodistas tuvo varias declaraciones que no fueron pasadas por alto por la audiencia y una de ellas fue sobre los gustos en la cama.

Todo empezó cuando Latorre reveló la dieta que está realizando. "Todas las noches media lata de atún, un huevo duro, media palta y cuatro, cinco tomates cherries. También largué el vino", contó la conductora.

La periodista regresó a los medios en septiembre. Créditos: captura de pantalla Youtube Bondi Live.

Sin embargo, en un momento la charla se desvió cuando la panelista de LAM aseguró: "Yo a todo le meto huevo, yo soy muy huevera. Pero el huevo de la gallina, el huevo del tipo no me lo como ni en pedo".

Intrigada, Viviana Canosa le preguntó: "¿Qué quiere decir 'no me como el huev* del tipo'"?. "No chupo huevos. ¿Vos chupas huevos?", le consultó Latorre a la periodista.

Sin pelos en la lengua, la comunicadora respondió: "Y... cuando tengo sí. ¿Cómo no vas a chupar huev**, bol***?". "Para. Una pi** te chupo, pero no el huev*, confesó Yanina.

"¡Pero imaginate una pi** sin huev**! ¡Es horrible! La pi** es con huev**", defendió su postura Canosa. "Pero, ¿no te ahogas?", le preguntó la conductora. "Pero no me los trago, no son las amígdalas. Vas jugando, para eso tenés la lengua, pero es un todo", comentó Viviana.