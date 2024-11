Nicki Nicole respondió a las críticas por su nueva canción "Forty"

La artista argentina Nicki Nicole lanzó hace apenas unos días su nuevo single, "Forty", el cual fue criticado duramente por algunas personas en las redes sociales a partir, principalmente, de la letra de dicha canción.

En una entrevista que dio al programa que conduce Migue Granados en OLGA, Soñé que volaba, la cantante dio su explicación al respecto y defendió su más reciente creación.

Nicki Nicole fue invitada a Soñé que volaba

La crítica principal que había recibido la canción era respecto a lo que canta la joven. Algunas líneas, por ejemplo, rezan: "Gang, 'toy contando con mi gang, Mi' cheque' que llegan, y no e' fin de mes", y también: "Gang, ahora matando 'toy bien (...) me busca la CIA, Oh fuck policía". Lo que se criticaba es que, lejos de representar la vida o las experiencias de Nicki, son frases que no transmiten nada.

Sin embargo, lo que explicó la joven es que en realidad se trata de referencias sueltas de varios artistas que significaron mucho para ella. " Quise hacer referencia a los artistas que empecé a escuchar en 2017, 2018. Duki, Mesita, Eladio Carrión... y la gente lo tomó como una autobiografía".

"La gente que no entendió las referencias lo tomó como una autobiografía. Es muy gracioso" completó Nicki, mientras Migue acotó, fiel a su estilo "Quelachu", dando por cerrado el tema y apoyando el descargo de la artista.