La polémica decisión que tomaría Wanda Nara ante la llegada de Icardi al país

Wanda Nara y L-Gante están viviendo su reciente historia de amor, la pareja decidió tomarse un avión junto a la pequeña Jamaica para descansar en las playas de Brasil. Se estima que en las próximas horas estén arribando al país y ya saben que Mauro Icardi llegó a la Argentina.

Días atrás, la conductora de Bake Off Famosos publicó un contundente comunicado que luego borró, en el mismo se defendía de todas las críticas que recibió por separarse del futbolista e iniciar un nuevo camino junto a Elián Valenzuela. Pero esto no fue todo, ya que compartió el último chat con el jugador donde él le expresó todo el amor que le tenía y ella no le contestó.

Mauro llegó hace poco al país y en el programa "A la Tarde" compartieron una contundente información sobre Wanda Nara. Es que la empresaria y exmujer del delantero del Galatasaray que se rompió los ligamentos y tendrá quue operarse, estaría preparando una mudanza.

Diego Esteves, panelista del ciclo sostuvo que "Mauro Icardi se va a quedar por lo menos en los próximos días en el Chateau Libertador. La información que tengo es que Wanda Nara se va a mudar o se va a instalar mejor dicho, en Santa Bárbara para no cruzarse a Icardi", comenzó contando.

Wanda Nara estaría preprando una mudanza para no cruzar a Mauro Icardi

Luego agregó: "Si mal no recuerdo es donde grabó el clip con L-Gante y la casa está valuada en 2 millones de dólares. Es el nidito de amor, donde nació todo". Además agregó que hay muchas novedades en cuanto a lo que es el divorcio y sostuvo que "hay que esperar a que Wanda baje el martillo".