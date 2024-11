Sasha Ferro habló tras ser vista en un yate con jugadores de Independiente y negó todos los rumores

Han sido días intensos para la influencer Sasha Ferro, acostumbrada a la exposición de las redes pero hasta ahora sin haber sido parte de una ola de rumores que hicieron que tuviera que publicar un comunicado donde incluye el aviso de que iniciará acciones legales para "resguardar su imagen".

Es que, tras viralizarse el video en el que se veía a dos jugadores de Independiente de Avellaneda en un yate con varias mujeres y en medio de una fiesta, comenzaron a circular varios rumores. Algunos tenían que ver con la relación que Marco Pellegrino y Diego Tarzia, los jugadores implicados, tienen con las mujeres que se veían en el video. Sin embargo, también se viralizó un mensaje que supuestamente contenía el precio que algunas mujeres ofrecían por servicios de acompañamiento y presencia.

La influencer fue contundente desde sus redes sociales

Ante esto, Sasha Ferro, una de las implicadas en el mensaje, publicó un contundente comunicado en sus redes sociales, donde no sólo niega esa acusación, sino que asegura que iniciará acciones legales para defenderse.

"Desde hace días(...) me veo envuelta en una campaña sucia de difamación que no estoy dispuesta a tolerar, por mí, por mi familia, por las personas que me siguen, pero más aún por mi honor" comenzó la joven de 26 años.

"Soy influencer, modelo, trato de entrar, de a poco, en el mundo de la música, vivo de mi imagen, pero NO del uso de mi cuerpo" agregó, negando lo mencionado anteriormente sobre el supuesto servicio que ofrecía. "Por todo esto, y como NO voy a permitir que pisoteen mi nombre, le he pedido al equipo de abogados del Estudio Jurídico P&A que hagan lo imposible para velar por mis derechos y salvaguardar mi imagen".

El comunicado completo desde la cuenta de Sasha Ferro

Por último, y considerando que incluso se la ha vinculado con Enzo Fernández como una de las personas que podría haber llevado a la separación del futbolista, cerró diciendo que "A todas aquellas personas que intentan contactarme por una entrevista o declaración de mi parte, les informo que jamás me voy a colocar en tener que explicar algo que NO SOY".