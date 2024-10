"No tenía que decirlo": la aclaración que hizo Yuyito González sobre el gimnasio de Quinta de Olivos

Sin lugar a dudas, Yuyito González y Javier Milei se encuentran en su mejor momento. De hecho, la actriz contó a fines de septiembre que tiene pensando irse a vivir a la Quinta de Olivos en enero de 2025, luego de un viaje de trabajo que realizará el presidente.

Hace pocos días, la conductora de Empezar el Día reveló que comenzó a hacer ejercicio con el mandatario en el gimnasio de la Quinta de Olivos. La declaración de la exvedette descolocó a la audiencia, en especial luego de las versiones que apuntaban que el líder de La Libertad Avanza construyó exclusivamente para ella aquella habitación.

La actriz y Javier Milei se encuentran juntos desde mediados de agosto.

Este lunes en el comienzo de su programa, Yuyito González hizo una tajante aclaración sobre sus recientes dichos.

"Le quiero contar algo a la gente. La semana pasada, me preguntaba Facundo Ventura qué había hecho el fin de semana. Entonces, yo conté que había empezado a hacer gimnasia y me preguntó '¿dónde?' y yo dije 'en Olivos'. Entonces me preguntó Facu si había gimnasio y sí, hay gimnasio", comenzó diciendo la actriz.

La conductora contó que comenzó el gimnasio con el presidente.

"Entonces, yo en un momento dije que había empezado a hacer ejercicio físico con Javier y después me frené y dije 'no, eso no lo tengo que decir'. Me salió espontáneamente", reconoció la conductora.

Luego, en medio de los rumores de que le construyeron el gimnasio para ella, la conductora expresó de manera contundente: "Señores, no me construyeron nada. Yo solo abrí la puerta de un recinto que tenía aparatos para realizar ejercicio y me puse a usarlos". "¿Alguien vio que entraran camiones con cemento y ladrillos, o grúas con máquinas, aparatos y mancuernas? No, nadie lo vio porque eso no existió", dijo haciendo referencia a los vecinos de la residencia presidencial.

González desmintió el rumor de que le construyeron un gimnasio exclusivamente para ella.

"Estoy usando esa habitación que estaba de gestiones previas, ¿se entiende? ¿Tiene algo de malo hacer ejercicio? Para nada", remarcó.

"¿Cuál puede haber sido la confusión? El otro día les comenté al respecto y yo estaba contando que había empezado a realizar gimnasia con mi novio. Luego me di cuenta de que también es el presidente de la Nación. Es que hay una línea fina entre hablar de mi pareja o de él en su cargo. Tal vez no lo tendría que haber dicho", reflexionó la exvedette.

Para concluir este tema, Yuyito González expresó: "La verdad no sé si lo tenía que decir, ya que generó confusión. ¿Quedó todo claro? ¿Con esto se aclaró?".