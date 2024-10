Georgina Barbarossa rompió el silencio tras la supuesta pelea con Nancy Pazos

A pocos minutos de terminar el programa y tras volver de la pausa publicitaria, Analía Franchín expresó que durante el corte habían pasado por un momento muy complicado luego de una supuesta pelea entre Georgina Barbarossa y Nancy Pazos, con quien han tenido diversos intercambios fuertes.

"Me toca asumir un momento muy incómodo. En el corte hubo una tremenda pelea entre Nancy Pazos y Georgina Barbarossa, así que vamos a tratar de llevar el programa adelante como se pueda. Somos todos profesionales", expresó Analía mirando fijamente a la cámara.

Sin embargo, la propia conductora fue quien rompió el silencio. Nacho Juliano, cronista del programa, había sostenido que voló un florero de la mesa y esto llamó mucho la atención. Ante todo lo que se viralizó en las redes sociales, Barbarossa tuvo que salir a aclarar todo.

"Hola, chicos. Estoy en el auto volviendo a Kuarzo. Fue un chiste que hizo Analía. Juro que no me peleé con Nancy. Vine a lo de Zaldivar porque me tenía que hacer un chequeo, por eso salí antes", sostuvo la conductora desmintiendo y aclarando todo lo que se estaba levantando en los diferentes portales luego de los dichos de Analía Franchín.

Además en el final sostuvo que "Está todo bien. Nunca me peleé con Nancy y nunca me quiero ir de mi programa. Ahora me voy a hacer el programa de Vero Lozano", aseguró Georgina. Ella se encuentra realizando el reemplazo a Vero en "Cortá por Lozano" debido a que la conductora se encuentra en las grabaciones de Bake Off Famosos.