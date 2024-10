El devastador motivo por el que Pamela David se quebró en canal América

En la previa de una fecha tan significativa como la del 10 de octubre, cuando a nivel mundial se realicen una serie de actividades por el Día de la Salud Mental, Pamela David rompió en llanto en su programa a través de la pantalla de canal América, al recordar el suicidio de su hermano.

La conductora recibió en Desayuno Americano (América) a Marina Charpentier, madre del popular cantante Chano Moreno Charpentier, quien ha atravesado delicadas situaciones en su salud mental como producto de sus adicciones. En este contexto, Pamela David se quebró al evocar el triste final de la batalla de su hermano Franco, quien se quitó la vida en junio de 2020 a los 22 años.

Tanto la figura de canal América como la mamá del músico pidieron por una nueva Ley de Salud Mental, a la vez que la líder del mencionado ciclo televisivo se sinceró: "A mí me pasó algo a nivel personal, con Franco, que en paz descanse. Yo esa batalla la perdí, pero invitar a mi programa a gente que la gana es el mensaje que quiero dar".

Luego Pamela David agregó entre lágrimas: "En ese momento tuvimos la posibilidad económica de llevarlo a los mejores lugares. ¿Cuántas familias no la tienen? Y aún así perdimos la batalla". En tanto que al referirse a la limitación de Ley de Salud Mental sobre internar a pacientes que decidan no hacerlo una vez que son mayores de edad, la conductora trajo el caso de su hermano y explicó: "Había cumplido los 18, porque desde muy chiquito empezó a consumir, y hasta ahí sus padres podían llevarlo, tenían la decisión. Pero una vez que cumple los 18, te quedas sin herramientas. Era peligroso para él y para la sociedad, y no había forma de llevarlo a un centro".

Pamela David se quebró al recordar a su hermano

Por último, la figura de canal América enfatizó: "Yo le voy a agradecer eternamente a Malena Galmarini, ella se involucró tanto con esto, me ayudó y me acompañó, yo no sabía cómo hacerlo, y logramos internarlo. Después lo sacás y te das cuenta que no es tan fácil, no es tocar un botón. Pero mientras tanto, gobiernos y gobiernos que no hacen nada".

Por su parte, Marina Charpentier insistió en los artículos de la ley en cuestión que resultan perjudiciales para darles margen a los familiares de las personas que atraviesan adicciones, para que puedan tener la posibilidad de internar a sus seres queridos.