Arturo Puig y la dolorosa confesión a un mes de la muerte de Selva Alemán: "Llego a casa y siento que ella va a estar"

Hace un mes atrás, precisamente el día 3 de septiembre, los diferentes portales y programas de espectáculos daban la triste noticia del fallecimiento de Selva Alemán. Rápidamente la cuenta de la Asociación Argentina de Actores lo oficializaba con un triste comunicado en las redes.

"Despedimos a la querida actriz Selva Alemán. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su compañero de vida, Arturo Puig, y a todos sus seres queridos en este difícil momento, recordándola con el respeto que supo ganarse a lo largo de su extensa trayectoria artística", expresaron en su momento.

Ya pasó un mes del triste momento y Arturo Puig quien es su esposo reapareció en la televisión con una sentida entrevista donde habló sobre cómo está afrontando este complicado momento y emocionó a los presentes con sus palabras hacia su esposa. Selva falleció producto de un paro cardíaco y constataron el deceso en el hospital.

El triste comentario de Arturo Puig tras cumplirse un mes de la muerte de Selva Alemán

"Es muy difícil... La verdad me cuesta mucho, no puedo creer que Selva, el amor de mi vida no esté más y que no la vea. Llego a casa y siento que ella va a estar como siempre o miro un poco de televisión y me voy vuelta para hacer un cometario y no está", confesó Arturo.

En sus redes sociales la había recordado con una tierna imagen de ellos dos mientras se encontraban actuando en el teatro. Es uno de los momentos más complicados para el actor que se encuentra acompañado por toda su familia ante la pérdida irreparable de la actriz y esposa.