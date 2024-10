Lali Espósito disfrutó del recital de McCartney junto a Pedro Rosemblat

El recital del ex Beatle, Paul McCartney, convocó a decenas de miles de personas al estadio Más Monumental, y entre tantas personas hubo una presencia especial: la de Lali Espósito junto a su novio, el conductor de streaming Pedro Rosemblat.

La artista pop argentina, quien viene de presentar su último tema Fanático, con un videoclip en el que muchos entendieron que se envían claras referencias al presidente Javier Milei, disfrutó junto a su pareja del recital de Sir Paul, y compartió varios momentos en redes sociales.

Lali junto disfrutando a Paul McCartney. /Instagram: @lali

La pareja se ha mostrado muy cercana y enamorada en los últimos meses, y así se los pudo ver también durante este evento. Vestidos discretamente, compartieron las casi tres horas en las que Paul hizo vibrar a las miles de personas que colmaron el estadio de River Plate.

Lali subió a historias de Instagram el momento en el que McCartney interpretaba Blackbird, una de las canciones más conocidas de su etapa en The Beatles. Luego compartió un instante de Live and Let Die, y de Love me Do, una de las primeras canciones con el cuarteto de Liverpool.

Lali junto a su novio, Pedro Rosemblat. /Instagram: @lali

Así, la cantante y el conductor de Industria Nacional, programa que se emite en Gelatina, disfrutaron del recital de Paul McCartney, quien esta noche se vuelve a presentar en la misma sede, para luego volver el 23 al país, donde se despedirá en Córdoba.