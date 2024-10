Revelan detalles del controversial patrimonio de Pampita y Roberto García Moritán

Luego de que fuera comunicada la renuncia de Roberto García Moritán a su cargo como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, la panelista Yanina Latorre reveló detalles del controversial patrimonio del ahora exfuncionario, así como también de los bienes que declara su famosa ex, Pampita.

Luego de que Ángel de Brito preguntara de qué va a trabajar a paritr de ahora Roberto García Moritán, y le consultara a Yanina Latorre si es cierto que es monotributista, la integrante de LAM (América) comenzó: "Yo tengo su situación patrimonial, es monotributista categoría G, no tiene otros ingresos. Esta registrado en dos sociedades, que es autoridad, pero no hay ni facturación, ni ingresos, ni nada".

Roberto García Moritán está inscipto como monotributista. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

Por otro lado, Latorre precisó que hasta julio de 2024, el ex de Pampita aparecia con situación laboral en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con sueldo de5.512.181 pesos. Mientras que entre los últimos trabajos conocidos de García Moritán figuran siete meses en el Gobierno de Buenos Aires, dos años en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un año y tres meses en la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto que sobre los bienes declarados de Roberto García Moritán, Yanina Latorre remarcó que tiene un teléfono celular, dos cuentas de mail, no declara vehículos a su nombre, ni tampoco teléfono fijo y cuenta con diez domicilos declarados; que responden a los lugares en los que vivió. A su vez, la periodista precisó que el ex de Pampita tiene una sola cuenta bancaria, con un monto de 4.200.00 pesos a julio de 2024. El exfuncionario no reistra cheques rechazados, ni deudas ante la AFIP.

El patrimonio y los bienes que declaran Roberto García Moritán y Pampita

Sobre Pampita, Yanina Latorre también precisó que no tiene autos declarados, y Fernanda Iglesias señaló que la modelo suele moverse en vehículos prestados que le facilita una agencia, y de los que ella dispone por un canje publicitario. A nivel impositivo, según contó la panelista la modelo es responsable inscripta con un empleado a su nombre que cobra 450.000 pesos de sueldo por mes, y esta anotada en la categoría "servicios personales". Tal categoría incluye rubros como actividades de astrología y espiritismo, agencias matrimoniales, investigaciones genealógicas, contratación de acompañantes, lustrabotas y acomodadores de autos.

En cuanto a lo laboral, Pampita no tiene según precisó Yanina Latorre un lugar de trabajo informado, mientras que sus últimos empleos fueron en distintas productoras audiovisuales. Tiene cinco cuentas de mails, seis celulares (posiblemente correspondientes a sus hijos), dos teléfonos fijos y varios domicilios declarados.

Pampita tiene sus bienes y cuentas al día según contó Yanina Latorre. Foto: Captura de video América TV.

"La situación financiera de ella es bastante distinta a la de Moritán. Se entiende el nivel de vida que tiene, lo que factura. Le dan las cuentas, le sobra", culminó Latorre sobre Pampita. A la vez que remarcó que la modelo no tiene cheques rechazados, ni le debe dinero a la AFIP.