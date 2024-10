La picante respuesta de Viviana Canosa a quienes le dicen que "se quedó con las ganas" de estar con Javier Milei

En diálogo con un móvil de LAM (América), Viviana Canosa se explayó sobre una serie de temas y no se privó de deslizar una sarcástica respuesta a quienes le dicen que "se quedó con las ganas" de estar con Javier Milei.

Mientras se refería a los rumores que de manera sistemática la vinculan con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, Viviana Canosa aprovechó para ajustar las cuentas con quienes sostienen que su distancia con Javier Milei está relacionada con la imposibilidad de concretar una relación amorosa con él.

"Cuando digo 'todo bien con Lacalle Pou, pero no tengo nada', hay una mirada de que no me creen lo que estoy diciendo. A la vez no sé si a los tipos le harían lo mismo con una mina, es un poco incómodo. El otro día los vi, y lo jodían a Tinelli conmigo, yo nunca tuve nada con Marcelo... Y no es que me hago la puritana, ni me hago la víctima, pero me di cuenta en este último tiempo que me siento incómoda cuando me adjudican cosas que no son", comenzó Viviana Canosa sobre las versiones con el mandatario del vecino país y el famoso conductor de televisión argentino.

Viviana Canosa, filosa con los rumores de romance que le adjudican

Luego la conductora sumó: "Además me han dicho romances con gente que no la tocaría ni con un palo. Son las reglas del juego, todo bien, pero cuando vos decís 'che no, no, no'' y te siguen preguntando....".

Por último, Viviana Canosa se refirió filosa a las versiones de un romance trunco con Javier Milei al expresar: "Igual yo ya me relajo, cuando dicen que también me quedé con las ganas de Milei, yo digo 'sí, con Karina Milei".