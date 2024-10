Revelan un positivo dato sobre la salud de Jorge Lanata tras sus cuatro cirugías en una semana

Más allá de los problemas familiares entre Elba Marcovecchio, la actual esposa de Jorge Lanata, con su ex pareja Sara Stewart Brown y sus hijas, la realidad es que el periodista continúa luchando por su vida en el Hospital Italiano, tras haber sido sometido a cuatro cirugías en el lapso de una semana.

Tras cuatro meses y medio de internación, sostienen que la salud del periodista comienza a mejorar, y que comenzó a dar signos positivos. Esto fue revelado por el periodista Pablo Montagna, quien publicó en su cuenta de Twitter las buenas noticias.

Elba junto a jorge, antes de su internación

“Probaron que esté sin asistencia respiratoria y respondió favorablemente”, contó a través de su cuenta el periodista, a la vez que señaló que Jorge "sigue evolucionando bien".

Para sumar, y quizás en el mejor dato que se rescata de lo que informó Montagna, es que Jorge Lanata "está bastante despierto y conectado. Le hablan, le muestran cosas y ya se ríe".

La publicación del periodista desde su cuenta de X

Estas buenas noticias surgen en medio de un escándalo que no para de crecer, al haber sido revelado por Elba Marcovecchio el dinero que cobraba la ex esposa de Lanata, Sara Stewart Brown, lo que provocó el enojo no sólo de la mencionada mujer, sino de la apoderada del periodista, que consideró que estuvo mal que se hicieran públicos datos que son personales y brindados en un ámbito de confidencialidad.