La apoderada de Jorge Lanata acusó fuertemente a Elba Marcovecchio: "Gastó más que nadie en el último tiempo"

Jorge Lanata se encuentra luchando por su vida en el Hospital Italiano tras las cuatro operaciones en sus intestinos que finalmente fueron exitosas y los médicos lograron unirlo finalmente. Sin embargo, la guerra familiar está que arde y en las últimas horas Alejandra Mendoza, apoderada del periodista acusó a Elba Marcovecchio.

En el programa "A la Tarde" que se emite en América, pasaron contundentes audios de esta persona cercana a Jorge Lanata y tiene que ver con los gastos que realizó con las tarjetas del comunicador: "La señora Marcovecchio dice que yo no le rindo cuentas. En julio le mandé las cuentas de Jorge y le pedí expresamente que no gaste tanto con la tarjeta centurion", comenzó.

Luego agregó: "Los mayores gastos los hizo ella y se enojó. Tengo el whatsapp con ella y puedo demostrarlo. Fui a una reunión con ella y le mostré. Lo que ella está publicando al aire, lo que cobra Sara, lo que se cobra del departamento, los sueldos. Todo eso lo sacó de la información que yo le dí", confesó.

Además sostuvo que "me parece gravísimo porque a Jorge no le gustaría que se ande ventilando eso. Me resulta bastante desagradable escuchar que diga cuanto cobra cada uno como si nosotros no trabajáramos". Lo cierto es que con estas declaraciones Elba sigue sumando acusaciones en su contra.

Los fuertes audios de Alejandra Mendoza contra Elba Marcovecchio

Alejandra también comentó que "los gastos que las hijas hacen con las tarjetas, están devidamente autorizados por su padre. Siempre hicieron los gastos que quisieron y Jorge los solventó porque fue su decisión mantener a sus hijas. A Elba no la autorizó a gastar mucho", confesó.