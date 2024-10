Julieta Poggio le contestó a Coti Romero tras acusarla de bajarla de trabajos: "Es otra mentira más"

Coti Romero está teniendo días complicados, al enfrentamiento con Gladys "la bomba tucumana" se le sumó la renuncia al Cantando 2024 y además la respuesta de Julieta Poggio luego de que la correntina sostuvo en un programa de streaming que la había bajado de trabajos. Lo cierto es que la ex "hermanita" no se quedó callada y su contestación fue muy filosa.

"Me dejó de seguir la dejé seguir porque no voy a ser fan de nadie. Porque la verdad es que me vengo aguantando un montón de cosas. En su momento me quedé callada cuando salió el tema que me bajaba de laburos. Me quedé muda cuando lo contaron en LAM", expresó la exconcursante del Cantando (renunció).

Además agregó que "yo me venía bancando esto y lo hice por Nachito también. Pero él me entiende y me dice que tengo toda la razón". Recordemos que Nacho Castañares es muy amigo de Julieta Poggio y se encuentra con esta pelea en la que eligió ponerse del lado de su pareja.

Lo cierto es que Julieta rompió el silencio en el programa "Nuevas tardes" que se emite por la TV Pública y allí sostuvo que "es otra mentira que se dijo, se la clase de mina que soy y la clase de hija que soy", comenzó. Respecto al bautismo de las hijas de Daniela Celis que contó con la presencia de Coti, Poggio subrayó que "había una vibra cortada la verdad".

Julieta Poggio no se quedó callada y le contestó a Coti Romero

Respecto a la tensa relación que tiene con su excompañera, Juli expresó que "es algo del pasado, quedó un resentimiento, yo no me puedo olvidar de cómo ella habló de mí. Si puedo elegir hoy trabajar con ella, prefiero que no". También deseó que pese a los problemas con Coti la amistad con Nacho Castañares siga tal cual estaba.