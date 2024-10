Viviana Canosa se sinceró sobre la razón de su quiebre con Javier Milei

Tras su sonado distanciamiento con Javier Milei, Viviana Canosa se sinceró sobre el motivo del quiebre con el actual presidente, luego de haber compartido con él numerosas entrevistas en un tono de coincidencia ideológica.

"¿Tuviste mal olfato con Javier Milei?", le preguntó un cronista de LAM (América) este miércoles a Viviana Canosa, a lo que la periodista respondió categórica: "En los últimos meses de la campaña, cuando me di cuenta que no era lo que estaba contando que él era, y que yo apoyaba contra la casta. Ahí cuando me di cuenta que se tranzaban las listas, cuando ya no era nada de todo lo que había prometido, me calenté".

Luego Viviana Canosa aseguró sobre su distanciamiento con Javier Milei: "No puedo hacerme la bo* y decirle a la gente una cosa que no es, y siempre con esas cosas pierdo, pero prefiero perder y gano por otro lado. La gente que me sigue sabe que le digo la verdad".

Viviana Canosa habló sobre su decepción con Javier Milei

Recordemos que Viviana Canosa había acusado sobre el cierre de la campaña de Javier Milei que el actual mandatario terminó de armar sus listas con referentes allegados a Sergio Massa.

Además, Canosa aseguró recientemente en su vuelta a los medios con su nuevo programa en Radio Rivadavia, que Milei fue el responsable de que ella haya quedado durante nueve meses fuera de la radio y la televisión.