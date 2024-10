Viviana Canosa arremetió con una fuerte denuncia contra LN+ y Luis Majul

En diálogo con un móvil de LAM (América), Viviana Canosa disparó una fuerte acusación contra LN+ y Luis Majul, en relación a su salida de la señal de noticias de La Nación y del ciclo de radio que tenía en El Observador.

Cuando el cronista le recordó a Canosa que Majul aseguró que la conductora quedó fuera de la mencionada emisora radial porque pidió un cambio de horario que no le pudieron dar, la periodista se encargó de desmentir el argumento de su colega de manera categórica.

En primer lugar, sobre la expresión de Luis Majul de "que nadie es tan importante", en alusión a Viviana Canosa aunque sin nombrala, la comunicadora deslizó picante: "Lo dijo por él". Acto seguido aclaró: "Yo me enteré de que no iba a estar en la radio el día que lo anuncié al aire, porque yo me había ido a Punta del Este... A la semana cuando vuelvo, no estoy, no formo parte".

Además, Canosa refutó a Majul sobre el hecho de que el pedido de cambio de horario que había formulado ella haya sido determinante para quedar fuera de El Observador. "Durante casi un año yo le dije que necesitaba que fuera a la mañana porque quería una vida más normal, y que hasta me gustaría hacer sólo radio y no tele así no me acuesto tan tarde, y como yo nunca firmo contrato, ahí la ca*", remarcó la periodista.

Por otro lado, Viviana Canosa siguió retrucando a Luis Majul al subrayar "Yo no lo juzgo, ni me pongo en víctima... Es muy incómodo decir que te censuraron o que te rajaron, no es algo divertido, pero yo con El Observador hicimos un éxito, y me fui con un rating altísimo de La Nación".

En este sentido, Canosa siguió contra Majul y sumó a LN+ al disparar: "Yo no decidí tomarme un año sabático, tengo una hija, mantengo mi casa, ayudo a mi familia". En tanto que sobre la motivación ideológica a la que la condutora atribuye su baja, explicó: "Si vos me decís 'mirá que tu discurso, tus editoriales y tu manera de hablar de este gobierno y no hay concordancia con lo que quermos contar', te entiendo. Lo que digo es 'che no mientan'".

Mientras que puntualmente sobre LN+, Viviana Canosa disparó: "Yo sabía, porque me lo advirtieron, que si seguía con mi discurso iba a tener un problema y me iba a quedar sin trabajo. Y yo opté por seguir con ese discurso, soy responsable. Me tuvieron todo enero en Punta del Este diciéndome que arrancábamos, y una seman antes me quedo sin radio y sin tele, pero no me voy a victimizar. Soy re guapa y digo lo que pienso, pero no está bueno que digan que te quisiste ir, no fue así".