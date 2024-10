La fuerte crítica de Yuyito González a Fátima Florez: "No me interesa"

Parece que la relación entre Amalia Yuyito González y Fátima Florez no está para nada bien. Hace poco, la imitadora estuvo en una entrevista en el programa de radio de la periodista Lorena Maciel y allí tuvo una contundente frase contra la conductora de "Empezar el Día" que causó polémica.

Todo comenzó cuando le preguntaron si había tenido contacto con el presidente por el día del cumpleaños y allí ella sostuvo que "Todo súper bien, la mejor de las ondas, pero bueno, no estamos en contacto". Además agregó que "Yo soy hiper respetuosa de cuando una persona está en pareja. Si una persona está en pareja, yo soy lo más respetuosa que hay para mí. No, no va eso de ‘zorrear’ y esas cosas raras".

En Intrusos fueron a buscar a Yuyito González para que opine al respecto de esta última declaración y la periodista fue muy sincera: "Yo no hablo del pasado, estoy conectada con el presente de mi pareja y mío, el pasado no me interesa, todos tenemos uno", expresó contundentemente.

La contundente declaración de Yuyito González a Fátima Florez

El periodista le preguntó si hay una posibilidad de que ambas se junten a tomar un café y la conductora fue contundente respecto a esto: "No vale la pena una respuesta", sostuvo dejando en claro y dando a entender que no hay una mínima posibilidad de hablar con la artista luego de sus declaraciones.