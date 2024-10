¿En crisis? La polémica historia que subió la novia de Martín Ku

Martín Ku fue uno de los pocos participantes de la edición pasada de Gran Hermano que ingresó a "la casa más famosa del país" teniendo novia. En medio del juego, Marisol, ingresó en la conocida etapa del "Congelados" y luego a convivir por unos días junto con otros familiares.

Luego de lo que fue el boom del programa, el "Chino" y su pareja pasaron por un momento muy complicado en su vida. Es que Pepe Ochoa reveló que el exjugador y su novia estaban esperando un hijo pero tiempo después ambos comunicaron que tristemente perdieron el embarazo.

"El corazón de nuestro bebé dejó de latir el pasado jueves. Decidió irse rodeado de montañas, lagos y el frío que tanto nos gusta. Fue amado, soñado y deseado desde que supimos de su existencia. Les pedimos sus rezos para transitar el dolor sanamente y para que nuestro pequeño encuentre la paz eterna", expresó Marisol en su momento.

Martín Ku y su novia estarían separados. Foto: Captura de pantalla Telefe

Ahora una nueva crisis parece haber golpeado la puerta de la pareja y es que la propia novia de Martín Ku compartió una polémica frase en su cuenta de Instagram donde tiene más de 200 mil seguidores y sorprendió a todos los fanáticos de la pareja: "Después de la primera mentira, toda verdad se convierte en duda", expresó contundente.

La fuerte historia de Marisol que pone en duda la continuidad del romance. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @marisosaunzaga

Pero no solo fue esto lo que levantó sospechas de una separación, sino que además ella dejó de seguir a Martín. Por el momento el ex Gran Hermano no se expresó al respecto y en la cuenta de Instagram de Marisol siguen estando las fotos junto a su novio aunque parece que la relación no está para nada bien.