Martín Ku reveló la verdad detrás de la casa que se ganó en Gran Hermano

Martín Ku fue unos de los participantes que logró ganarse una casa gracias a su eficacia en las pruebas semanales de Gran Hermano 2023 (Telefe).

Así, una vez terminado el reality, el participante estuvo invitado por Martín Cirio a su programa de streaming donde reveló la desilución que tuvo al conocer los términos y condiciones de la vivienda que consiguió.

Martín Ku fue uno de los participantes más queridos de esta edición.

"Tengo que comprar el terreno. Está complicadísimo", le aseguró el ex participante al influencer tras contar que en primer lugar debe conseguir el terreno para construir. "Y no es solo el terreno, las conexiones de luz, agua, gas. Eso es también una plata extra", agregó.

"Solo me gané las paredes", dejando en claro que él deberá hacerse cargo de todo lo demás. "Eso me sorprendió. Dije: ‘No puede ser’. Los chicos estaban pensando: ‘Tengo una casa’, pero no... Posta, pobres", sumó Martín.

Finalmente, Martín contó todos los premios que logró durante su juego: "Me gané la casa y dos celulares. También la PlayStation 5, que me la regaló Emma; una tele y la camiseta de Boca firmada por el Chiquito Romero", concluyó.