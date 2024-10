El inesperado elogio de Yanina Latorre a Cristina Fernández de Kirchner: "Me cae..."

Yanina Latorre es conocida por ser una persona que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de cualquier tema, incluso sobre política. La panelista de LAM ha reconocido en varias ocasiones que es antikirchnerista, pero este jueves en el stream de Martín Cirio, también conocido por su apodo "La Farona", sorprendió a todos al halagar a Cristina Fernández de Kirchner.

Todo comenzó en un momento de la entrevista, Cirio le preguntó a la mediática: "¿Hay algún peronista que te caiga bien?". Muy sincera, Latorre respondió: "Sí, Pedro Rosemblat. Me caía bien Leandro Santoro, pero ya no".

Latorre es una de las panelistas de LAM.

Y luego reveló: "Y quiero decir una cosa, ahora me van a cancelar: a mí me cae bien Cristina Kirchner".

Luego, Yanina Latorre agregó: "Sacala de su ideología. Me parece una genia. Quiero tomar un vino con ella". "No pienso como ella, no tengo la misma ideología, pero hay algo de ella que me atrae. Imaginate con todo lo que digo... todavía nunca me bloqueó y la sigo", aclaró la panelista de LAM.

Esto fue lo que dijo Yanina Latorre sobre Cristina Fernández de Kirchner en el stream de Martín Cirio

Asimismo, la conductora de Yanina1079 dio el nombre de una conocida periodista que le cae bien, pese a que no coinciden ideológicamente: "Marcela Feudale me cae bien y es totalmente K". No me cae bien el K que lo esconde, tipo Maite Peñoñori, que era mi compañera de panel y cuando conté que era K se enloqueció y lo negó. No es ser delincuente tampoco...".