El rotundo cambio de look de Darío Barassi por la filmación de su nueva serie: "La dignidad está perdida"

Darío Barassi se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Hace semanas anunció que dejaba "Ahora Caigo" (el trece) debido a que tomó el reto de estar en una nueva serie junto a un gran elenco, entre ellos se encuentra Yayo Guridi, con quien hacen una excelente dupla.

Lo cierto es que Darío expresó que "tenía ganas de un desafío grande que me tenga en primer lugar... No siendo Barassi, no estando del todo cómodo. Necesitaba desafiarme, perder un poco el control, así que estoy chocho". A través de su cuenta de Instagram, el actor mostró la intimidad de las grabaciones y sorprendió con su cambio de look.

En sus historias de Instagram realizó diferentes videos y en uno de ellos se lo puede observar con muy poco pelo y mientras se filmaba expresó: "La dignidad está perdida". En esta época el calor comienza a ser agobiante y obviamente que el equipo completo lo sufre.

Darío Barassi y su nuevo look. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @dariobarassi

La serie que está filamando Darío se llama "Gutiérrez is mai neim", se trata de una serie policial donde el conductor tiene el rol protagónico. Obviamente que la misma tiene sus momentos de humor debido a la incursión de actores como Darío y Yayo que le dan un toque especial a la producción.

Darío Barassi y un rotundo cambio de look para grabar la nueva serie

La dirección de este proyecto se encuentra a cargo de Jesús Braceras quien estuvo al frente de productos como la serie de la Selección "Muchachos", "Barrabrava", entre otros éxitos. Además Darío sostuvo que es un gran director. También contó que todo el elenco lo está apoyando en este nuevo rol que le toca fuera de lo que es la conducción.