Mirtha Legrand y el fuerte cruce con su asistente en pleno programa: "Usted me discute"

Mirtha Legrand está teniendo un gran momento personal y también profesional. La conductora de El Trece, hace pocos días fue distinguida con el título de Doctora Honoris Causa en la Universidad de Buenos Aires por su extensa trayectoria en la televisión y por haber entregado su vida al "arte y al público".

En el inicio de la emisión del sábado 19 de octubre, la locutora la presentó como " la Doctora Mirtha Legrand", fue allí cuando Mirtha comentó que "No me llamen doctora, chicos, que me da vergüenza". Luego de este momento, "La Chiqui" procedió a contar cómo se sintió durante el acto.

"Fue una ceremonia maravillosa. Llegué y estaban todos los estudiantes. Me aplaudieron. Fue divino. Después dije mi discurso, y cuando fui hacia adelante alguien dijo ´uy, ¡usa tacos altos! Lloré de emoción porque pensé que a mi marido y mi hijo les hubiera gustado verme", expresó.

Con el correr del programa, la diva fue realizando las preguntas a sus invitados pero una situación no pasó desapercibida. Cuando la mujer que le ayuda con las publicidades ingresó para cambiarle unas por otras, Mirtha protagonizó un momento que llamó la atención a todos y que causó risas.

Mirá el video

Mientras su ayudante le cambiaba la publicidad, ella la miró y le expresó "me vuelven loca con los PNT. Usted me discute los PNT", comentó la conductora y allí su compañera sostuvo que "jamás señora". Cuando le preguntó quién le daba las indicaciones, no quiso decirlo y causó risa en los comensales y en los invitados.