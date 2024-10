El contundente pedido que Pampita les hizo a sus abogados por su divorcio con Roberto García Moritán: "No quiero..."

En medio de la polémica separación de Pampita y Roberto García Moritán, este martes en Los Ángeles de la Mañana (LAM) revelaron detalles del divorcio y el contundente pedido que la modelo que le hizo a sus abogados.

"Bueno, finalmente llega el capítulo del divorcio", comenzó diciendo Ángel de Brito. Allí, Pepe Ochoa brindó nueva información sobre el divorcio de la conductora y el Ministro de Desarrollo Económico.

Pepe Ochoa dio detalles en "Los Ángeles de la Mañana" (LAM) del divorcio de la modelo y el político. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"El 26 de septiembre, luego de una discusión con Roberto García Moritán sobre la separación, Pampita se apersona a un estudio muy importante de abogados, no es Fernando Burlando, y dice, 'quiero empezar con el divorcio'", comentó el periodista.

"Me dicen que el mismo 26 de septiembre, Moritán se fue de la casa y Pampita llegó al estudio de abogados que la representan, obviamente, no voy a decir el nombre. Ella llegó furiosa, muy enojada, no triste. Fue al mediodía y se retiró a las cinco de la tarde", continuó.

Se acabó el amor en la pareja.

"Ahí, ella se encargó ese 26 de septiembre de cerrar todo el tema del divorcio. Lo que me comentaron es que estuvo mucho tiempo reunida por el tema de si existía o no la figura de lo que se llama el prenupcial, que en realidad tiene otro nombre, que es convenio prematrimonial, régimen de separación de bienes que se adjuntan", explicó Ochoa.

Asimismo, Pepe contó cuál fue la exigencia de Pampita a sus abogados en esta delicada situación. "Me cuentan textualmente desde adentro, que Pampita les dijo a los abogados 'no quiero que me pase lo mismo que a Milagros Brito'", reveló el panelista de LAM. Recordemos que Milagros Brito es la exesposa de Roberto García Moritán.

Esto fue lo que contaron en LAM sobre el divorcio de Pampita y Roberto García Moritán

Para entender mejor el pedido de la modelo, Yanina Latorre sumó: "Milagros, para separarse de Moritán, le tuvo que pagar mucha guita en efectivo, si no él no se separaba. Con eso, él compró las partecitas de los restaurantes que tuvo, que se fundió en todos, que terminó con juicios laborales y lo último que le quedaba lo vendió para casarse con Pampita".