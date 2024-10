Chiche Gelblung fue internado de urgencia: cómo está su salud

En las últimas horas, una noticia sorprendió al mundo de la farándula de nuestro país, luego de que dieran a conocer que Chiche Gelblung tuvo que ser internado de urgencia. El periodista de 80 años comenzó a sentirse mal y rápidamente fue trasladado al Sanatorio Mater.

El conductor se encuentra actualmente realizando el programa "70.20.Hoy" y llamó mucho la atención que no él no estaba en el estudio. Luego su compañera compartió la razón de por qué Chiche no se encontraba en la emisión del viernes 19 de octubre junto con ella.

"Notarán la ausencia de Chiche Gelblung aquí en los estudios. Él hoy no se sintió bien y decidió quedarse a descansar, recuperarse y por supuesto el sábado próximo podrá estar aquí con nosotros, asi que te mandamos un beso enorme Chiche, fuerza, recuperarte y te esperamos el próximo sábado", comentó.

Sin embargo, no entró en muchos detalles respecto a la situación que se encontraba atravesando el periodista. Fue Ángel de Brito, conductor de LAM quien dio precisiones sobre el estado de salud de su colega y lo hizo a través de sus redes sociales para llevar un poco de calma ante la situación.

Ángel de Brito compartió cómo se encuentra Chiche. Foto: Captura de pantalla X/ @AngeldebritoOk

"Chiche esta internado en el Mater Dei. Entro con fiebre y lo llevaron a terapia. Ya está mejor", sostuvo el conductor respecto a la situación que atraviesa Chiche. No es la primera vez que es llevado de urgencia, el año pasado presentó problemas renales y tuvo que ser internado, aquella vez tuvo la visita nada más ni nada menos que del presidente Javier Milei.