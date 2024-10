Una conocida periodista que estuvo cinco meses casada con Jorge Lanata defenestró al conductor revelando intimidades

En medio de la delicada situación de salud en la que se encuentra Jorge Lanata, este jueves en LAM (América) recordaron una entrevista que Ángel de Brito le hizo hace algunos años a Silvina Chediek, en la que la conocida periodista habló sobre su experiencia durante los cinco meses que duró su matrimonio con el astro de Radio Mitre.

La comunicadora dio detalles sobre la intimidad de Lanata en el breve lapso de tiempo que duró la relación en 1990. En la nota que le hizo el especialista en espectáculos en BDV, Chediek contó: “Nos casamos en el City Hall de New York, que es muy deprimente, no tiene nada de glamoroso... Yo empecé a salir con Jorge cuando él hacía poquitito se había separado de Andrea Rodríguez, la mamá de Bárbara. En realidad, nos tendríamos que haber ido a vivir juntos simplemente, pero yo me quería casar".

Luego, Silvina Chediek reveló sobre el casamiento con Jorge Lanata: “Nos casamos en Estados Unidos. No se enteró nadie. Cuando volvimos, nos habíamos casado, pero no tuvo repercusión. No hubo fiesta, no hubo nada. Menos mal, porque a los cinco meses yo tendría que haber mandado regalos de vuelta".

Silvina Chediek habló de las infidelidades de Jorge Lanata

En tanto que sobre uno de los motivos de la ruptura con Lanata, Chediek explicó: "Él un día me dijo que no quería tener más hijos, no me iba a quedar con alguien que no quería tener hijos". Mientras que sobre las infidelidades del conductor, la periodista agregó: "Yo sabía que me había traicionado. Me dijo que quería cambiar y le duró cuatro meses, entonces nos separamos. Durante un año le tuve bronca. Después ya cuando nos juntamos para divorcianos, ya me reíamos".

Por último, sobre las constantes aventuras de Jorge Lanata, Silvina Chediek confesó: "Después de separada un amigo me dijo que su mujer azafata lo había visto con una mina. Volvió a las andadas y no quería seguir".