La respuesta de Alejandro Fantino a la versión de que reemplazaría a Jorge Lanata en Radio Mitre

La extendida internación que atraviesa Jorge Lanata ha provocado todo tipo de rumores sobre su posible reemplazo en Radio Mitre, y en las últimas horas, circuló la versión de que Alejandro Fantino se haría cargo del horario del legendario conductor en Radio Mitre, motivo por el cual el periodista salió a aclarar los tantos sobre el rumor.

Hasta le momento, lo que se conocía según la información de Augusto Tartúfoli, quien tiene a su cargo la columna de espectáculos en el ciclo radial de Jorge Lanata, es que Jésica Bossi seguirá al frente del ciclo hasta fin de año, y que sobre el final del verano las autoridades de Radio Mitre evaluarán cómo seguir de cara a la temporada 2025.

Por otro lado, este miércoles en Intrusos (América), Guido Záffora aseguró que desde la emisora en cuestión se contactaron con Alejandro Fantino para que tome las riendas de la franja horaria de Jorge Lanata. "Lo que falta es el dinero y la firma, pero ya está casi confirmado que quien sería el reemplazo de Jorge Lanata es Alejandro Fantino", había anunciado el panelista.

En medio del revuelo, el propio Alejandro Fantino se encargó de desmentir a través de Neura: "Me explotó el teléfono, de colegas felicitándome porque me iría a Radio Mitre el año que viene. Quiero decir acá en mi radio, para que no crezca algo que nunca fue: no voy a ir el año que viene a ninguna radio".

Alejandro Fantino desmintió que reemplazará a Jorge Lanata

Siguiendo con su descargo sobre el supuesto reemplazo a Jorge Lanata en Radio Mitre, Alejandro Fantino remarcó: "Tenemos una radio, que es Neura, tengo un grupo de socios con los cuales además tengo una relación de amistad. Estoy feliz donde estoy, y el año que viene Neura sigue expandiéndose... Nunca hablaron conmigo y si hablaran, respeto muchísimo a una casa donde nací, que es Radio Mitre, pero no voy a trabajar en otra radio que no sea Neura".

Finalmente, sobre el rumor que lo vinculó como sustituto de Lanata, Fantino enfatizó: "La versión de los colegas era que yo hubiera ido a reemplazar a Lanata. Yo sueño y rezo para que Jorge vuelva al aire para tener su lugar. Además, si así él decidiera o no pudiese volver, estamos hablando de un irremplazable. Es un número uno de los número uno. El único lugar donde voy a trabajar por los próximos años en radio, es Neura. Y además, tengo un bebé de seis meses. No hay nada en el mundo que me pueda mover del lugar en el que yo quiero estar en el mundo, que es criar a mi bebé".