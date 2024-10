Leonardo Sbaraglia revela sorprendentes detalles de su aclamada nueva película que llega a Netflix

El nombre de Leonardo Sbaraglia es uno que casi no necesita introducción. El actor argentino es una de las figuras más reconocidas a nivel nacional e internacional, gracias a su talento, carisma y versatilidad. Hizo su debut en la pantalla grande con la película "La noche de los lápices" en 1986, y desde entonces su carrera no se detuvo, participando de algunos de los títulos más destacados del cine argentino como "Tango feroz: la leyenda de Tanguito", "Caballos salvajes", "Plata quemada", "Las viudas de los jueves", y "Relatos salvajes", entre otras.

Para su más reciente apuesta, Sbaraglia se unió al director Diego Lerman, conocido por filmes como "La mirada invisible", "El Suplente" y "Una especie de familia", para reinventar a una prominente figura de la televisión argentina de la década de los 80.

Icono, genio y figura, José de Zer marcó una época cambió la forma de narrar las noticias en la pantalla chica, convirtiéndose en todo un pionero. Fue tal la huella que dejó tras de sí, que hoy vuelve al centro de la escena gracias a El hombre que amaba los platos voladores, la nueva película que llegará a Netflix el próximo viernes 18 de octubre.

Tráiler oficial de El hombre que amaba los platos voladores:

En diálogo con MDZ, la dupla Lerman y Sbaraglia revelaron detalles del esperado estreno, que forma parte del bloque Hecho en Argentina de la plataforma. A través de la figura del periodista José de Zer, la película explora el mundo de las noticias y las fake news en los 80; aunque, para el actor va mucho más allá, ya que “habla de esa especie de energía luminosa que es el poder creer. El creer en un entramado invisible”.

MDZ: ¿Por qué José de Zer?

Diego Lerman: Suelo veranear en Córdoba y allá hay mucha mitología alrededor de los platos voladores. A partir de ahí fue rastrear la figura de José de Zer. En lo personal le encontré un montón de aristas interesantes para hacer una película, más allá de si fue o no una figura trascendente. Fue alguien precursor en término de medios, un generador de lo que hoy llamamos las fake news. Generaba crónicas. Era un creador de ficción. Armaba una puesta en escena que después era transmitida por televisión, en el noticiero. Su historia tenía un montón de aristas que a mí me atraían. Me parecía que era una película muy atractiva para hacer, para contar. No es una biopic. Es una película que toma el personaje público y sus notas más trascendentes y, a partir de eso, cuenta la historia de un hombre que va perdiendo la cordura y que mezcla ficción con realidad.

Leonardo Sbaraglia como José de Zer en 'El hombre que amaba los platos voladores'. Crédito: Netflix

MDZ: ¿Cómo fue la construcción del personaje?

Leonardo Sbaraglia: Nosotros arrancamos con la premisa de un hermoso personaje construido en un guion, con la idea, la fantasía o la inspiración de que ese personaje se podía basar en José de Zer teniendo muchísimas licencias. A lo largo de los ensayos ya se fue confirmando, de alguna manera, el nombre de José de Zer. A medida que iba creciendo, yo iba apostando a la idea de una inspiración muchísimo más concreta de él, de hecho, después ya se llamó José de Zer.

La idea siempre fue tratar de buscar esa esencia o cuál era la parte de José de Zer que más nos interesaba. Siempre, decididamente, lo aposté a él. Veía muchos videos y muchas cosas de él, además de hablar con mucha gente que lo conoció, tanto su hija como la gente que lo conoció en Canal 9. Fue un trabajo de detective. Ir en búsqueda del alma y la esencia de ese personaje. Cada uno, desde su lugar, te va devolviendo diferentes facetas. Alguien podía hacer énfasis en lo cariñoso que era, en lo workaholic que era o en lo alterado que era. Alguien podía hacer énfasis en su parte actoral o en su genialidad inventiva. Cada uno te iba devolviendo una parte del rompecabezas que vas completando adentro tuyo en ese ejercicio actoral que se te va metiendo en tu cuerpo. Después las piezas del rompecabezas que nadie te dio se van completando, obviamente, con guion, con el director y en tu imaginación.

Es un trabajo fascinante. Si antes me gustaba la actuación, desde que me ha empezado a tocar hacer personajes que han pertenecido a la vida real, me fascina mucho más. Uno se convierte en una especie de médium que traes del más allá a un ser que vuelve a estar con vos, vuelve a convivir y vuelve a estar en este plano. Paula de Zer nos ha dicho, el día del estreno, que sintió que su padre estaba otra vez entre nosotros, entre lágrimas y agradecimientos. Son cosas muy locas y de mucho regocijo para el trabajo; que te hacen ver el trabajo con más humildad, porque tenés la tarea de volver a darle vida a alguien y eso te quita del medio. Ya no se trata de hacer una buena o una mala actuación, sino de volver a traer a la vida a alguien y eso es una cosa muy linda y es una gran responsabilidad.

La dupla presentó la película en la última edición del Festival de San Sebastián. Crédito: Netflix

MDZ: ¿Qué expectativas tienen para el estreno?

Leonardo Sbaraglia: La película se va a estrenar en 190 países en simultáneo. A mí nunca me pasó una cosa así. Es para agradecer tener esta posibilidad. Que una película tan argentina y con un lenguaje tan argentino llegue a 190 países, eso nos tiene que dar orgullo a todos. Es una película hecha por gente formada en el cine nacional

Diego Lerman: Ojalá podamos llegar a otros planetas (risas). Es una experiencia nueva. Es un aprendizaje. Soy un romántico de la sala de cine y hay algo de adaptación a los tiempos que corren. Veremos cómo nos va. Si había una duda sobre que se veía y que se leía sobre esta historia tan local, esa duda quedó resuelta en el Festival de San Sebastián, donde tuvimos una respuesta supercontundente. Más allá de conocer o no a José de Zer, la gente conecta con la película.