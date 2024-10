La picante frase de Romina Manguel sobre su relación con Jorge Lanata "Si se hubiese casado conmigo..."

En medio de la delicada situación de salud que atraviesa Jorge Lanata, su colega y amiga Romina Manguel volvió a hablar sobre el tema, consultada por el panel de LAM.

Recordemos que la periodista es muy cercana al círculo íntimo de Jorge, a partir de haber compartido distintos programas, canales e investigaciones periodísticas. De hecho no es la primera vez que es consultada desde que el fundador de Página 12 ingresó a la terapia intensiva del Hospital Italiano hace casi 4 meses.

Jorge Lanata trabajó con Romina durante varios años

Más allá de su estado de salud, el otro conflicto que rodea al entorno de Lanata es la pelea que están atravesando sus hijas con Elba Marcovecchio, su esposa. “Jorge protege a sus hijas, las ama, las adora como la gran mayoría de los papás que tienen la suerte de tener una relación con los hijos, con idas y vueltas como tienen todos los padres” comenzó al ser consultada sobre la pelea.

Luego, recordando el rumor que alguna vez existió sobre una relación entre ambos, dijo “Si se hubiese casado conmigo no hubiésemos tenido ese quilombo”. Pero también aprovechó para desmentirlo nuevamente “Simplemente soy muy amiga hace muchos años y son mi familia y si yo las veo mal voy a estar cerca porque son mi familia: Lola, Bárbara, Kiwi y Andrea".

Por último, la periodista que hoy en día tiene un programa en Radio con Vos fue consultada por Elba Marcovecchio, pero prefirió no hablar de ella ya que no la conoce. "A Elba no la conozco, no me pueden pedir que me ponga de su parte porque no la conozco”, aunque sí dijo que "Me pareció de cuarta que digan que son unas mantenidas porque sé como son sus hijas y sus ex mujeres".