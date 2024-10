La dura información que se reveló sobre la salud de Jorge Lanata: "Lo que se habla dentro del hospital..."

Jorge Lanata se encuentra complicado de salud y todos están al tanto de su situación. El periodista se encuentra internado desde el pasado 14 de junio y en los últimos días ya ha pasado tres veces por el quirófano debido a una isquemia intestinal. Se espera que este miércoles el conductor sea nuevamente operado.

En Intrusos abordaron el tema de Lanata y Marcela Tauro reveló una delicada información sobre el comunicador.

"Lo que pasa es que lo que comunican los médicos no es lo que nos llega a nosotros. Es más delicado... entonces yo prefiero no opinar ni decirlo porque, la verdad, es que no me consta", contó la panelista del ciclo de América TV.

"Pero, lo que se habla dentro del hospital, mucho no coincide con la información que nos llega, de las operaciones... de tantas operaciones", sumó la periodista.

En ese momento, Pampito le consulto: "¿Tiene que ver con el motivo de por qué tantas operaciones?". "Algunos te dicen que no hubo operación, sino como una especie de exploración. Lo que pasa es que en el medio también se descompensó, por eso también tuvieron la primera vez tuvieron que interrumpir y no la terminaron. Creo que ayer también, no lo exigieron", comentó Marcela Tauro.

"También me contaron que fue un sacerdote y que, supuestamente, no lo dejaron entrar. Y la historia clínica es fuerte lo que llegó", contó la figura de Intrusos.