Yuyito González no se quedó callada y salió a responderle a Viviana Canosa: "No me banca"

En las útlimas, Viviana Canosa salió a criticar fuertemente a Amalia Yuyito González, la flamante pareja del presidente Javier Milei de quien está muy enamorada. Yuyito habla sobre su relación en el programa y las diferentes actividades que realiza junto al mandatario, esto hizo que la periodista saliera con los tapones de punta a cuestionar su actitud.

"Todos los días, Yuyito nos cuenta un capítulo de su novela con el presidente. Esta vez, nos informó que está usando el gimnasio de la Quinta de Olivos. La Argentina es un carnaval. Hay un 53 por ciento de pobreza", comenzó cuestionando en el programa de Radio Rivadavia.

En medio de todo esto, Yuyito habló en Socios del Espectáculo (el trece) y le contestó a Viviana de manera fuerte: "Primero, es que yo no ando con custodia. Yo lo que menos quiero es perder mi libertad", subrayó respecto a la información que salió donde ella tiene una custodia oficial.

Luego agregó: "A mí no me banca nadie, ni Canosa ni nadie me banca. Me banca Dios, mi laburo y las empresas que me contratan. Esas son cosas que generan violencia. Primero que son mentiras absolutas, las diga quien las diga y generan violencia, porque le meten a la gente mentiras", sostuvo.

Yuyito González le respondió fuertemente a Viviana Canosa

En la entrevista también aprovechó para tirarle un palito a todos las que crítican su relación con Javier Milei y sostuvo que "la gente que opina... Es muy opinable. Es gente de la cual se podría opinar y mucho, cuando las críticas están atravesadas por cuestiones ideológicas, yo no me hago cargo de nada", sentenció duramente.