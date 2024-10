La decisión que tomaron sobre el reemplazo de Jorge Lanata en Radio Mitre tras cuatro meses de internación del conductor

Tras cuatro meses de internación, Jorge Lanata sigue peleando por su vida y desde Radio Mitre tomaron una decisión sobre el reemplazo del conductor hasta fin de año.

El encargado de dar la noticia sobre cómo se manajerá la mencionada emisora en los próximos meses fue Augusto Tartúfoli, quien en diálogo con Intrusos (América) aportó novedades sobre la figura que seguirá al frente del programa de Jorge Lanata.

"Hay un ambiente de preocupación, pero el equipo es siempre muy optimista porque Jorge ha pasado por muchas, lo que te dicen es 'tenemos fe de que va a pasar esta y cuando pinte esté nuevamente al frente del programa'", comenzó el especialista de espectáculos que es parte del legendario ciclo que lidera Lanata en Radio Mitre.

Además, el periodista aseguró: "Las autoridades de la radio le confirmaron a Jésica Bossi que sigue hasta fin de año. Ese es un primer plazo. Yo creo que el segundo plazo es el verano, porque algunos se toman vacaciones. Por ahí la empresa dice 'en marzo tenemos que pensar'".

La determinación de Radio Mitre sobre la pronunciada ausencia de Jorge Lanata

Mientras tanto, Laura Ubfal sumó que Radio Mitre pauta sus cambios de programación a partir del 1 de febrero. "Todo el mundo está preocupado, Lanata está en una situación crítica hoy. Por ahora los ojos están puestos en el día, no se puede pensar a futuro. pero obviamente El Grupo Clarín ya tiene pensado como seguir... si Jorge sigue adelante, ojalá y Dios quiera, hay una rehabilitación por delante", completó la integrante de Intrusos.

Por úlitmo, sobre la guerra entre la esposa de Jorge Lanata y sus hijas, Augusto Tartúfoli se limitó a decir: "Es un tema que me excede, por una cuestión de buen gusto la tiro a la tribuna. En lo que pienso es en Jorge, y que todos queremos que se recupere, no sólo como profesional sino como humano. Todo ese ruido lo sigo porque me llega, pero de ese tema no hablo. No se enojen.