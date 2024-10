Al borde de las lágrimas, Karina Mazzocco confesó por qué faltó a su ciclo en canal América

El viernes pasado, Karina Mazzocco faltó al ciclo A la tarde, el magazine que encabeza en canal América, y este lunes muy conmovida, la conductora reveló el motivo de su ausencia.

"Primero que nada quiero agradecer a mis compañeros. El día viernes yo estaba terminando mi reunión de producción con Natalia Palmeiro, como siempre lo hacemos, y a las 4 de la tarde me avisan que mi suegro había fallecido", comenzó Karina Mazocco sobre la razón por la que no estuvo al frente de su programa.

Luego, la figura de canal América amplió: "Hace 20 días que él estaba internado en terapia intensiva, lidiando con un montón de cuestiones de salud, así que me llegó este mensaje y salí disparada hacia allá. Lo que quiero es agradecerle a la producción, a todos mis compañeros y muy especialmente a Luis Ventura, que sin tener ni idea le dijeron que tenía que conducir y lo hizo".

Karina Mazzocco, emocionada por una pérdida familiar

Cuando en las pantallas del estudio replicaron el posteo que le dedicó Mazzocco a su suegro, la conductora no pudo evitar quebarse al decir: "Ponen el posteo que publiqué el día sábado con mi querida suegra Sarita que, para los que no saben, ella falleció hace tres meses y una semana, y él evidentemente no pudo continuar. Así que, bueno, así son las historias de amor también, ¿no?".

Finalmente, al borde de las lágrimas y ante la atenta mirada de sus compañeros de canal América, Karina Mazzocco expresó: "Un beso al cielo enorme para ellos que fueron realmente extraordinarios en mi vida".