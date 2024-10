Insólito: la producción de Susana Giménez metió la pata con Lali Espósito y la conductora explotó en vivo

Este domingo, Lali Espósito visitó el programa de Susana Giménez. La diva le consultó sobre su carrera artística, su vida sentimental y también sobre su vida personal. Sin embargo, en un momento de la entrevista, la conductora estalló de furia contra la producción de su programa porque le dieron un dato erróneo sobre la cantante.

Y es que la artista se mostró muy sorprendida cuando uno de los asistentes de la presentadora se acercó para darle una baraja de tarot. "¿Qué me das? ¿Qué pasó?", preguntó asombrada Lali. "Pero... ¿no se habrán equivocado? ¿Qué pasó? ¡Me dijeron 'ella está estudiando el tarot'!", lanzó enojada la conductora.

La cantante se sinceró con la diva sobre su vida personal. Créditos: Prensa Telefe.

Para calmar la situación, la cantante explicó: "No, creo que... pobre, siempre le echamos la culpa a tu producción. Yo primero voy a mirar a la cámara y voy a pedir disculpas a los tarotistas, a la gente que de verdad se dedica a esto. No, a mí me gusta mucho el tarot, ese es el dato que tenía tu producción".

"¡Ah! Te gusta que te tiren el tarot. ¡Los tarad** entendieron que a vos...!", expresó enfadada Susana Giménez; y en ese momento Lali Espósito la interrumpió. "¡No! Tal vez yo alguna vez conté, pero es una cosa que tomando vino con mis amigas es que nos tiramos el tarot", comentó la artista.

Mirá el momento en el que Lali Espósito le explicó a Susana Giménez que no es tarotista

En medio de ese tenso momento, Lali se la jugó y le tiró las cartas a la actriz. En las redes sociales, elogiaron a la cantante por ayudar a Susana a salir de esa incómoda situación.