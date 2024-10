La pregunta picante de Mirtha Legrand que incomodó a Benjamín Vicuña: "¿Cuántas mujeres tuviste?"

El 12 de octubre, Mirtha Legrand recibió en la "Mesaza" de El Trece a la abogada y panelista Alejandra Maglietti, el actor chileno Benjamín Vicuña, el conductor Silvio Soldán y también participó el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres. La conductora fue al filo con una consulta a Vicuña que no pasó desapercibida.

Mirtha le preguntó al actor sobre sus cómo va la crianza de sus hijos y allí fue cuando Benjamín sacó su lado de papá y le dedicó tiernas palabras a todos ellos: "Mis hijos están hermosos, creciendo todos. Estoy feliz", sostuvo el actor respecto a todos sus hijos y aprovechó para enviarle un saludo a Benicio que fue su cumpleaños.

Pero el momento picante y que incomodó de alguna manera a Benjamín Vicuña, fue cuando "La Chiqui" le hizo una pregunta muy personal y al hueso como suele hacerlo a cada comensal que se sienta en la mesa de El Trece. La diva le consultó de manera directa: "¿Cuántas mujeres tuviste?".

Rápidamente la cara del actor cambió realizando un gesto de total asombro y rápidamente le repreguntó: "¿En la vida completa o en la vida adulta?" fue allí donde lanzó una sonrisa pícara y detrás de cámara también se pudieron escuchar algunas risas, ya que se lo notó claramente incómodo a Benjamín, que de igual manera respondió.

Mirá el video

"No... La mamá de mis hijos son dos", expresó el actor. Además realizó una revelación que dejó sorprendidos a todos cuando confesó que nunca se casó: "Aunque usted no lo crea, nunca me casé. Nunca formalicé, lo mío es la convivencia", estos dichos del actor dejaron totalmente sorprendida a Mirtha quien pensaba que en algún momento en sus relaciones había dado el paso de formalizar la relación con el casamiento.