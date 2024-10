Así festejo su cumpleaños número 36 Cinthia Fernandez

La modelo y bailarina Cinthia Fernández está viviendo un gran momento personal, tras comprometerse con su novio Roberto Castillo, quien le propuso casamiento en el medio de un viaje a México, en una paradisíaca playa.

De esta manera, aprovechó para festejar su cumpleaños rodeada de su familia y amigos, en especial del mencionado abogado y de sus hijas Charis, Bella y Francesca, fruto de su anterior relación con Matías Defederico.

Cinthia Fernández junto a sus hijas en el festejo de su cumpleaños

El festejo se dio cita en su propia casa, donde armó un espacio en el jardín de la misma, en un día espléndido para pasar al aire libre. Elegante como siempre, se dio el espacio para reflexionar sobre su presente y la celebración de su cumpleaños número 36 en un posteo en su cuenta de Instagram.

“Hace años no festejaba porque es pegado al de las nenas. Siempre lo dejaba de lado, me daba fiaca, se me iban las ganas, no lo sentía. Rompí la racha y me hizo feliz. A pesar de que la mayoría se escapó por el fin de semana largo, o trabajaba, la verdad no me arrepiento porque disfruté a los amores de mi vida, y a mis amigos como hacía rato no me pasaba" escribió junto a varias fotos en la que se la ve junto a los invitados.

Cinthia junto a una de las invitadas

Por último, dejó una oración dedicada a su futuro esposo “Gracias amor por estar en todo e incentivarme a festejar y siempre buscar la manera de hacerme feliz. Te amo” cerró la publicación, que incluyó varias fotos con amigos y familiares, y el video donde sopla las velas, donde se propone "celebrar la vida".