Viviana Canosa confesó que es morbosa y dio detalles de una aventura con un conocido director diez años menor

Más allá de su labor como panelista en LAM (América), Yanina Latorre tiene su propio programa en radio El Observador y graba entrevistas para Infobae. En esta oportunidad, en el programa de chimentos que conduce Ángel de Brito compartieron un fragmento de la charla que la periodista mantuvo con Viviana Canosa para el mencionado portal de noticias, donde la conductora hizo jugosas declaraciones íntimas.

Por un lado, sobre su vida sentimental, la entrevistada señaló que hoy no estaría dispuesta a convivir. "No te comparto baño, no soporto un tipo que me ronque en la cama... Yo si lo quiero, lo quiero cama afuera", comenzó Canosa sobre la etapa de la vida en la que se encuentra.

Mientras que en un momento del ida y vuelta para Infobae, cuando Yanina Latorre le preguntó a la periodista sobre cuál es su límite de edad para una relación, la conductora de Radio Rivadavia respondió: "No me gustan los pendejos. Me da como pudor. A los 38, estuve con uno de 28, productor, director de cine. Me hubiera casado con ese pibe porque nos divertíamos mucho, pero le dije: 'Yo no puedo salir con vos a comer'. No se puede, igual su piel me daba impresión".

Viviana Canosa reveló detalles de su vida íntima

Luego, Viviana Canosa profundizó: "Lo que pasa es que a esta edad, se me animan los más jóvenes... Yo soy más morbosa, me imagino cosas más morbosas más ingeniosas, más creativas". Mientras que Yanina Latorre reconoció: "Yo soy oscura, pero a mí me da más morbo que el tipo me vea desnuda y se le pare".

Después de compartir el fragmento de la entrevista en cuestión, Ángel de Brito reveló que el productor y director con el que estuvo Viviana Canosa es Nacho Lecouna.