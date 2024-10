Revelan la polémica determinación de la familia de Jorge Lanata mientras el conductor atraviesa un momento límite

En medio de la alarmante situación de salud que atraviesa Jorge Lanata, este jueves en A la Barbarossa (Telefe) revelaron cuál es la determinación que se le atribuye a la familia del conductor respecto al anuncio público de cada parte médico.

Desde un móvil frente al Hospital Italiano, la periodista Ana Rodríguez puntualizó sobre la decisión del entorno de Jorge Lanata: "Les voy a comentar cuál es la situación acá. Estuvimos tratando de obtener el parte médico. Para eso tuvimos que ir a hablar con la dirección médica que está en el cuarto piso del Hospital Italiano. También hablamos con comunicación institucional.

Luego, la cronista agregó sobre la determinación de la familia de Lanata en cuanto a la información sobre la salud del periodista: "Lo que me contaron después de pasar por varios despachos, es que la familia había pedido explícitamente que no se comparta ninguna información de cuál era el estado de salud de Jorge Lanata en estos momentos".

La controversial decisión de la familia de Jorge Lanata

Además, la comunicadora expresó sobre su inquietud por saber sobre la salud del conductor: "Le dije 'por favor, yo vi que lo enviaron en el día de ayer' y me dijo 'es que en el día de ayer había una orden y hoy hay otra. Yo no puedo contar sobre cuál es el estado de Jorge Lanata'".

En tanto que sobre la dinámica con la cual se daban a conocer los partes médicos de Jorge Lanata, la periodista sumó: "Desde la comunicación institucional del Hospital Italiano me dijeron que funciona de esta forma: 'Yo se lo doy a la familia y la familia decide si efectivamente lo va a compartir a la prensa o no'. La familia decidió que no lo va a compartir".

La decisión en cuestión suma una polémica más a la que se generó hace unos días, cuando se ordenó que los medios se abstengan de hablar sobre la salud de Jorge Lanata, pedido que luego se revirtió. Hay que recordar que el icónico conductor de Radio Mitre y El Trece siempre postuló a favor de que la información sobre el estado de figuras de la escena pública debe ser comunicada. De hecho, levantó una gran controversia al dar a conocer que Wanda Nara padecía leucemia, cuando la empresaria había optado en ese momento por no hablar sobre su situación.