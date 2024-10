El alarmante motivo por el que suspendieron la segunda cirugía de Jorge Lanata

Mientras crece la preocupación por el momento crítico de salud que atraviesa Jorge Lanata, quien este miércoles debió ser intervenido de urgencia por una esquemia intestinal, ahora trascendió el alarmante motivo por el que los profesionales que atienden al conductor decidieron no hacerle una segunda cirugía.

Sobre el delicado cuadro que transita Jorge Lanata, Ángel de Brito detalló en su programa en Bondi Live: "Tiene necrosado parte del intestino y eso presenta varias complicaciones. El problema de base, insisto, es lo respiratorio. Los pulmones no están funcionando por lo que no irrigan el cerebro y eso puede producir falla multiorgánica, esto explicaron los médicos".

En tanto que sobre la cancelación de la segunda cirugía que estaba prevista para este jueves, De Brito explicó sobre la crucial instancia en la que se encuentra Lanata: "Hoy era la segunda intervención y si bien pasó la noche, está muy grave. Los médicos decidieron que salvo una urgencia no lo van a operar nuevamente, van a esperar cómo reacciona".

Las noticias sobre el crítico momento que atraviesa Jorge Lanata

"La situación no es buena, hoy deberían intervenirlo pero no pueden", sumó Ángel de Brito remarcando el comprometido estado de Jorge Lanata. En este sentido, el comunicador subrayó que tanto la familia como los medicos de su colega temían que no pasara la intervención que le hicieron este miércoles.

Sin embargo, el conductor contó que la cirugía podría llevarse a cabo en los próximos días, pero dependerá de la evolución clínica que presente Lanata. "Con suerte quizás lo puedan hacer mañana, el domingo o el lunes. Esto es minuto a minuto", concluyó preocupado el líder de LAM (América).

Recordemos que Jorge Lanata lleva cuatro meses internado, y que en la operación de este miércoles, según detalló Ángel de Brito, al astro de Radio Mitre le quitaron 60 centímetros de una parte del intestino.