Edith Hermida lapidó a Yuyito González tras usar la campera de Javier Milei: "Amalia, la verdad hay mucha gente que…"

Yuyito González conduce Empezar el Día por Ciudad Magazine y cada vez que comienza su programa, lanza alguna frase sobre su relación con Javier Milei que da que hablar.

En la emisión del pasado martes 8 de octubre, la actriz inició su programa mostrando la famosa campera negra de Javier Milei. ¡Yo estoy feliz de la vida! ¡Me siento totalmente ganadora! Entonces fui al placard de mi novio para buscar algo que me transmita éxito, triunfo ¿Y que hice? ¡Me puse la campera del campeón, che! ¡La famosa campera de la campaña! ¡Sí! ¡Acá la toco porque es como que me transmite el éxito!", expresó con una sonrisa González.

El pasado 8 de octubre, la actriz llevó al programa que conduce la campera de Javier Milei. Créditos: captura de pantalla Youtube Ciudad Magazine.

"¡Qué linda! ¡La adoro! ¡Es la original! ¡Esta campera es ya para los libros de historia, los museos, todo! Es la de la campaña y seguirá ‘campañeando’, yo cada tanto me la voy a poner así se me pega el éxito. No le doy un beso a la campera porque se la voy a marchar con rouge", continuó la conductora.

"Estoy muy inspirada porque el amor me inspira. ¡Qué lindo es estar enamorada! Le mando beso a mi amor, yo lo comparto, me gusta contar cosas lindas ¿está mal? ¿Por qué? Son cosas buenas, lindas, sanas, puras ¡Hermoso!", dijo Yuyito en su programa.

Hermida es panelista de "Bendita". Créditos: captura de pantalla Youtube Bendita.

Por otro lado, en Bendita compartieron un informe sobre la relación de Javier Milei y Yuyito González en su nuevo rol de 'primera dama' y la actitud que tuvo en el ciclo que conduce.

Para mí le juega en contra, no sé si a toda la gente le gusta esa presentación de una conductora en un magazine", opinó Any Ventura.

Pero fue Edith Hermida quien lanzó un comentario muy contundente sobre la exvdette: "Salir hablando de olor a éxito que tiene la campera en un país donde la gente la está pasando mal, Amalia, la verdad hay mucha gente que no llega a fin de mes, la mayoría".