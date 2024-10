Los furiosos audios de Fátima Florez luego de que la acusaran de estafa en Las Vegas

Luego que desde LAM (América) dieran a conocer que Fátima Florez fue acusada de estafa por deudas que habrían quedado en Las Vegas con sus bailarines y con el teatro en el que se presentó, la imitadora estalló y le envió furiosos mensajes a la productora del programa de chimentos.

De hecho, en el graph con el que anticiparon que tratarían el tema en LAM habían escrito: "Acusan a Fátima Florez por estafa. Todos los detalles de la denuncia y la palabra de los protagonistas". Entonces la artista explotó contra LAM, y Ángel de Brito pasó al aire los audios que le envió a la productora del ciclo.

"Eso no es cierto y ustedes lo saben. Están acusando a alguien de una estafa, es algo grave. A vos no te gustaría que pongan 'Dolo, productora de LAM, estafadora'", comenzó Fátima Florez sobre la acusación que le hicieron tras sus shows en Las Vegas.

"¿Pero por qué me ponés ese graph? No es cierto, me estás haciendo daño a mí y a mi equipo de trabajo", siguió la imitadora en su descargo. Luego subiendo el tono reclamó: "Estafadora es un delito por el cual una persona puede ir presa. ¿Qué quieren? ¿Que vaya presa? Yo no voy a ir presa porque no cometí ningún delito. Pero me están ensuciando con mi gente y con mi país".

Fátima Florez, indignada con LAM

Sin retroceder en su postura, Fátima Florez arremetió: "Después para aclarar salen en chiquitito, pero para hacer mie*, hacen mie*. solo a algunos, a los que somos débiles, a los que no tenemos padrino, a los que nos rompimos el cu* desde chiquitos y no nos regaló nadie nada. Me están haciendo mie*, ¿cómo querés que te conteste?".

Por último, mientras la productora trataba de darle explicaciones sobre la denuncia que les llegó desde Las Vegas, Fátima Florez retrucó: "Hacé rating con otra cosa, no matándome a mí. La estafa es un delito. Yo estoy en Estados Unidos, nena. ¿Qué querés, que vaya presa por la culpa de ustedes? ¿Vos tomás conciencia o no entendés? ¿O por medio puntito de rating van a matar a alguien un día?".