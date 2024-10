La práctica forma en la que se resolvería el divorcio entre Pampita y Roberto García Moritán

Tras la confirmación de la separación de Pampita y Roberto García Moritán, la abogada Ana Rosenfeld dio detalles en el programa Poco correctos (El Trece), sobre la práctica forma en la que se resolvería el divorcio entre la modelo y el funcionario.

En primer lugar, la letrada aclaró sobre su postura en el litigio entre Pampita y García Moritán: “Por lo pronto soy team Pampita, así que todo lo que vaya a decir lo digo funcionalmente al deseo de que ella esté bien protegida, y obviamente sane esta situación que está viviendo en este momento”.

Luego Ana Rosenfeld aclaró sobre la estrategia de Pampita de exponer los chats que mantuvo hasta hace un par de semanas con Roberto García Moritán: “Yo entiendo que lo que está haciendo Caro, al mostrar los WhatsApps que muestra y demás, no lo hace por un tema jurídico, sino que lo hace fundamentalmente por un tema de quién es ella, la figura que representa, lo que nos da al público, con su sonrisa, con su familia y demás, y ella quiere decir 'discúlpeme, si acá hay algo turbio, no salió de mi lado'”.

En tanto que entrando en temas relacionados con el divorcio, la abogada comenzó: “Con la cuota alimentaria, fundamentalmente, los dos progenitores, en principio, tienen que ir de manera conjunta o compartir lo que es el pago de la misma. O, depende quién gana más, a lo mejor el juez determina un porcentaje extra para quien tiene mejores o mayores ingresos. Pero, en líneas generales, la cuota alimentaria es soportada por el papá, por dignidad. Pero cuando el papá no tiene la cantidad de ingresos, o no los quiere justificar, o no los puede justificar, le pide a la Justicia compartirlos con la mamá”.

Los detalles sobre cómo sería el divorcio entre Pampita y Roberto García Moritán

Luego, cuando el Pollo Álvarez le recordó a Ana Rosenfeld que habría un acuerdo prenupcial entre Pampita y Roberto García Moritán por los bienes de ambos, la letrada explicó: “Si hay convenio de separación de bienes, cada uno administra el producido de su propio trabajo. Si hay algún tipo de confusión patrimonial, en cuanto a que hay cosas que son de índole ganancial, eso correrá la suerte de lo que se llama liquidación de bienes”.

Además, la abogada dedujo que el divorcio entre Pampita y Roberto García Moritán se resolverá de rápida forma. “Yo creo que va a ser sencillo y confidencial. Primero que nada el divorcio hoy es exprés, sale o sale”., redondeó Ana Rosenfeld sobre el proceso legal que transitarán la modelo y el funcionario.

Por otro lado, en LAM (América) contarón que el pasado 26 de septiembre, Pampita fue a un estudio de abogados para comenzar el trámite de divorcio de García Moritán, y aclararon que el defensor de la modelo no será Fernando Burlando, tal como se había especulado en algún momento.