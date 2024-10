Elba Marcovecchio habló sobre la salud de Jorge Lanata y se sinceró sobre la interna con las hijas del conductor

En medio de una compleja interna familiar, Elba Marcovecchio habló sobre la situación actual de salud de Jorge Lanata, y no esquivó el tema de las tensiones con las hijas del conductor. La abogada dialogó con DDM (América) y se mostró afligida, tanto por la situación que atraviesa el periodista como por la guerra desatada a su alrededor.

“Para mí lo más importante es Jorge, lo ha sido siempre desde el primer día que lo conocí. Hace 109 días que estamos con esta internación y es muy triste atravesar todo esto”, comenzó Marcovecchio sobre el la crítica situación de Lanata, optando a su vez por no hablar sobre la causa judicial que enfrenta con las hijas del periodista y dejando que de ese tema hablen las colegas a quienes eligió como sus defensoras.

Luego, la letrada continuó: “Jorge está más o menos bien. Esto es una batalla y Jorge es un gladiador, yo tengo mucha fe que vamos a salir adelante”.

En tanto que sobre el vínculo con Lola y Bárbara, las hijas de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio se sinceró: “Nosotras no tenemos diálogo por un montón de cosas que han pasado, y a Jorge es lo peor que le puede pasar, que todas estas cuestiones se estén ventilando públicamente".

De todas formas, Marcovecchio remarcó: "Más allá de no tener diálogo directo, sí de las cuestiones siempre médicas he tenido siempre contacto por intermediarios y lo pedí expresamente. Hemos tenido muchas internaciones con Jorge y la realidad es una sola, que las hemos pasado nosotros. Entonces a mí parece excelente que las hijas se involucren. No solo que está bien, sino que más cabezas piensan mejor".