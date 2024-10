Ana Rosenfeld se sumó a la polémica y acusó a Elba Marcovecchio

Jorge Lanata se encuentra internando en el Hospital Italiano desde el mes de junio cuando se descompensó. En las últimas semanas surgió una fuerte interna familiar entre Elba Marcovecchio (su esposa) y sus hijas con quien la relación parece haber terminado debido a las últimas declaraciones.

A través de su cuenta de Instagram, Elba sostuvo que "yo no pedí un bozal legal. Lo pidieron las hijas. Yo no pedí determinación de capacidad de Jorge. Lo pidieron las hijas. Yo jamás traicionaría la voluntad de mi marido". Además dejó en claro en comunicación con uno de los panelistas del programa "A la Tarde" que las hijas de Jorge "me quieren ver muerta".

Lo cierto es que luego de que la jueza tomó la decisión de dejar sin efecto ese bozal legal que impedía que los medios hablen sobre la salud del periodista, en Socios del Espectáculo fueron a hablar con Ana Rosenfeld quien dio su opinión al respecto de toda la interna familiar.

"Al bozal legal lo puso ella. Me límito a lo que leo en papeles, a lo mejor no fue su voluntad pero quedó plasmada. Las hijas pidieron confidencialidad y reserva, y ella fue a ver a una jueza, le habló de su estado de vulnerabilidad y de sus hijos menores. Generalmente para que te den un bozal legal tienen que haber involucrado menores", expresó.

Ana Rosenfeld opinó sobre el caso de Jorge Lanata

Además, recordando a Jorge Lanata, Rosenfeld sostuvo que "creo que debo ser la persona que más notas hizo con Lanata. Jorge se enojaba cuando hablábamos de bozal legal. Él siempre me decía 'nunca jamás, nadie me va a amordazar", sostuvo la abogada sobre charlas que mantuvo con el periodista.