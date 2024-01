Yanina Latorre apuntó contra Luciana Salazar: "Sos una inútil"

Yanina Latorre es una de las panelistas más temidas del mundo del espectáculo y su estilo frontal y directo la hace protagonista de varios escándalos. En más de una oportunidad, sus dichos tuvieron una repercusión tal que todo derivó en presentaciones judiciales en su contra por parte de otras celebridades.

A lo largo de su carrera, Yanina Latorre tuvo fuertes enfrentamientos con figuras como Beto Casella, la China Suárez y Estefi Berardi. Sin embargo, existe una guerra declarada desde hace un largo tiempo entre la esposa de Diego Latorre y Luciana Salazar, con quien en más de una oportunidad se dijeron de todo.

Yanina Latorre explotó y aniquiló a Luciana Salazar

Nuevo round entre las rubias

No es la primera vez que Luciana Salazar y Yanina Latorre protagonizan un escandaloso cruce. Hace un tiempo, la panelista de 'LAM' estalló contra la rubia cuando esta anunció que la llevaría a la Justicia. Ante la pregunta de Ángel De Brito sobre la decisión de la mediática, Yanina Latorre contestó: "Si se le están acabando los ahorros, no es conmigo. ¡No tengo para mantenerte, Lulita!”, sentenció.

Ahora, en un nuevo capítulo de este enfrentamiento, todo comenzó con una nota que Luciana Salazar le dio a 'Socios del espectáculo', en la que reafirmó su intención de llevar a la Justicia a Latorre, actitud que hizo explotar a la panelista. "Me gusta que esta inútil me use para tener prensa", empezó diciendo la polémica angelita.

Luego, fiel a su estilo, la mamá de Lola Latorre sentenció: "Y me gusta más que me quiera cortar la libertad de expresión. Llevame a la justicia, Salazar", expresó la rubia. Finalmente, cerró: "Igual seguiré pensando que sos una inútil, que no sé de qué trabajas, y que fuiste el polvo más caro en la vida de Redrado. No te tengo miedo. No me vas a callar. Opinar no es un delito".