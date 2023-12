La terrible acusación de Yanina Latorre contra Flor de la V

En las últimas horas y por motivos políticos, Yanina Latorre sorprendió a todos con una tremenda crítica contra Flor de la V, en el marco del pase diario con Luis Majul en El Observador.



Sucede que hace unos días, la conductora de Intrusos y Pampito protagonizaron un fuerte cruce en vivo, al hablar del hecho de inseguridad que sufrió el diseñador de moda Fabián Medina Flores.



“El algo que sucede y de lo que se está hablando. Se habla de los cortes, pero no de la inseguridad que está viviendo mucha gente”, comentó Flor de la V. “Durante cuatro años, con el gobierno que teníamos, incitaban a que ocurrieran estas situaciones y no pasaba. Entran y salen”, acotó Pampito.



Este comentario no le gustó para nada a Flor de la V, que arremetió con todo. “No empieces a ajusticiar todo. Me agotás cuando empezás con eso. Es todo, no empecemos. Nadie incitaba. No digas eso, por favor. No pongamos esa grieta en esta mesa. Por algo ya no están”, le dijo a su panelista.



Al parecer, Yanina Latorre tomó nota de esta situación y, en el pase con Luis Majul, aprovechó para refregarle una mala actitud a la conductora de Intrusos, cuando el conductor radial aseguró que “no existe más los súper conductores de una sola voz”.



“¿Vos decís que no para las noticias? ¿Vos decís que coconduciría Feinmann?”, le preguntó Yanina Latorre. “Yo creo que a los conductores y la gente que trabaja en los medios, le importa el cartel. Justo a vos no, pero hay otros que sí. No es por necesitar, hay que a la que le gusta”, agregó.

Yanina Latorre y Flor de la V.



“No todo el mundo es así. Hay mucho turro, mucho que te hace callar, que no deja hablar a la gente con la que comparte. Hay mucho que le gustan los rangos. Es una televisión antigua. Como que queda lo que dice el conductor”, contestó Luis Majul.



Fue ese comentario el que le dio el pie a Yanina Latorre para lanzar su picante crítica contra la conductora de Intrusos. “Por ejemplo, Flor de la V está desatada. Está dele callar a los compañeros. Como ella es muy K y Pampito no… Es incómoda escucharla”, remarcó. “Frena todo. No le gusta mucho la bajada cuando no es kirchnerista. No está bueno porque aparte en una época era macrista ella. Muy Pablo Duggan”, añadió.